У Сомалі перше за п'ять років захоплення судна піратами завершилося мирно

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, група озброєних людей, що захопили 13 березня нафтоналивний танкер біля берегів Сомалі, без викупу звільнила судно і відпустила вісьмох захоплених шрі-ланкійських моряків, повідомляють сомалійські чиновники.

Про звільнення моряків оголосили через кілька годин після того, як катер сомалійської берегової охорони перехопив човен, який віз продовольство піратам.

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"Після тієї сутички почалися переговори... Ми відвели свої сили, вони також пішли", - розповів голова берегової охорони провінції Пунтленд Абдірахман Хассан.

Агентство Рейтер повідомляє, що його кореспондентам вдалося зв'язатися з одним із піратів, який підтвердив звільнення заручників без викупу.

Судно було захоплене в понеділок, 13 березня, групою з приблизно 20 піратів на двох моторних човнах. Танкер доставляв паливо з Джібуті в Могадішо. Це було перше захоплення судна піратами за останні п'ять років.

У кінці 2000-х - початку 2010-х років сомалійські пірати провели серію захоплень морських суден. У першому півріччі 2011 року нападів піратів зазнали понад 260 судів - головним чином у акваторії Африканського Рогу.

З тих пір багато в чому завдяки міжнародним зусиллям щодо підтримання безпеки в регіоні випадки піратських захоплень біля берегів Сомалі стали значно рідше.