Росія несе відповідальність за смерть кожного цивільного під час хімічної атаки в Сирії - Міноборони Британії

Російська Федерація несе відповідальність "смерті кожного цивільного" під час хімічної атаки минулого тижня в Сирії. Про це у своїй статті, опублікованій у Sunday Times, написав міністр оборони Британії Майкл Феллон.

"Головним союзником (президента Сирії) Асада є Росія. Тому Росія побічно несе відповідальність за загибель кожного мирного жителя минулого тижня", - написав міністр.

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Феллон зауважив, що Москва несе відповідальність за напад "як заступник", як "головний покровитель" режиму президента Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з передбачуваним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, що належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун збільшилося до 72 осіб.