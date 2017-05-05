У Бейонсе запідозрили "синдром Трампа": губи співачки збільшилися самі собі, стверджує її агент (фото, відео)

Представниця американської поп-зірки Бейонсе Іветт Ноель-Шурі відкинула домисли деяких видань про ін'єкції силікону в губи діви і запевнила громадськість, що вони збільшилися самі по собі через вагітність.

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"Що ви знаєте про вплив вагітності на жіночий організм? Чи знаєте ви, що вага набирається швидше, змінюється кровообіг і рідини утримуються в організмі? Звідси й набрякання ясен. Це іноді впливає на нашу здатність говорити, жувати і на масу інших речей. Знаєте?" - сказала агент у відповідь на публікацію MediaTakeOut.

"Жертва, яку приносить наші обличчя і тіла, - щось вкрай важливе, оскільки ми приводимо в цей світ прекрасних створінь, які в один прекрасний день поборють вашу ненависть і злість", - зауважила представниця поп-зірки. Ноель-Шурі особливо підкреслила, що спекуляції MediaTakeOut вивели її з себе.

За її словами, вона була не настільки розгнівана на хейтерів і жовті ЗМІ в період першої вагітності її підопічної, але тепер чаша її терпіння переповнилася, пише Русская служба BBC.

Відзначимо, користувачі соцмереж запідозрили у агента поп-зірки "синдром Трампа", проводячи паралелі історією радника президента США, яка заявила, що журналісти неправильно висвітлили його інавгурацію.

ЗМІ опублікували фото, на яких було видно порожні місця перед Капітолієм, спікер Білого дому ж стверджував, що інавгурація Трампа була найпопулярнішою в історії та порожнім місцям є інше пояснення. У відповідь на звинувачення прес-секретаря у брехні радниця Конвей спробувала заступитися за нього, сказавши, що це не брехня, а «альтернативні факти».