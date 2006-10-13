Путін не зміг умовити Меркель

В ході дводенного візиту до Німеччини президентові Росії Володимиру Путіну не вдалося домовитися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про створення двостороннього енергетичного альянсу, пише у п`ятницю газета "Коммерсант".

На думку газети, Путін планував зацікавити Меркель вигідною пропозицією, суть якої полягала в переорієнтації більшої частини газу, що видобувається на Штокмановському родовищі, на Німеччину. У цьому випадку німецькі споживачі одержали б 55-55 мільярдів кубометрів газу замість 20-45 мільярдів, як планувалося спочатку. Це склало б 70-80 відсотків всього газу, що видобувається на родовищі.

Метою союзу, якого добивався Путін, було би протистояння планам Євросоюзу щодо лібералізації внутрішнього енергетичного ринку. Річ у тому, що заходи, запропоновані керівництвом Союзу, повинні ускладнити Газпрому доступ на ринки європейських країн. Ці зміни також не вигідні і німецьким Ruhrgas і RWE, а також спільним з "Газпромом" газорозподільним компаніям Німеччини – WINGAS, WIEH, Verbundetzgas.

Проте Ангела Меркель віддала перевагу іншому союзу - з Францією. За підсумками переговорів Меркель і Ширака було вирішено, що Німеччина і Франція створюють енергоальянс усередині ЄС без участі третіх країн. А Росії вже не вперше було запропоновано виконувати Енергетичну хартію – документ, який Володимир Путін відкидає як такий, що "не відповідає національним інтересам".

Більш того, 23 вересня на тристоронній зустрічі Володимира Путіна, Жака Ширака і Ангели Меркель у французькому Комп’єні російський президент вже підтвердив, що Росія не має наміру підписувати Енергетичну хартію і, як додаток до неї, Транзитний протокол, поки до цих документів не внесуть зміни, які зроблять їх вигідними для Росії.

Нагадаємо, що згідно принципам протоколу, Росія повинна представити трубопроводи для вільного транзиту газу з Середньої Азії в ЄС, тоді як європейські трубопроводи не потрапляють під дію транзитного протоколу, і Газпром не отримує до них вільного доступу.

Лента.ру