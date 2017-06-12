Меланія Трамп офіційно в'їхала в Білий дім

14:06, 12 червня 2017
Світ
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Перша леді США переїхала в офіційну президентську резиденцію.

Меланія Трамп / фото REUTERS

У Білому домі з'явилося два нових жителя: в президентську резиденцію за адресою 1600 Пенсильванія-авеню нарешті переїхала Меланія Трамп разом з 11-річним сином Берроном, пише ТСН.uа.

Після обрання Дональда Трампа президентом США подружжя півроку жило окремо. Меланія з сином жила в Нью-Йорку, і хлопчик зміг завершити там шкільний рік.

Тепер Беррон буде відвідувати єпископальну школу святого Ендрю поблизу Вашингтона.

Після прибуття в нове житло Меланія відразу ж поділилася в Twitter фотографіями Південної Галявини і Монумента Вашингтона.

Меланія стала першою "першою леді" у сучасній історії, яка відклала свій переїзд до Вашингтона після президентських виборів.

Нагадаємо, що під час першої закордонної поїздки Трампа в якості президента США супроводжували і члени сім'ї. Так, його дружина Меланія і дочка Іванка не покривали голови згідно з мусульманськими звичаями під час офіційних раутів в Саудівській Аравії.

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Раніше сам Трамп засудив аналогічний вчинок тодішньої першої леді США Мішель Обами.

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Теги: #Меланія Трамп#переїзд Меланії Трамп у Білий дім