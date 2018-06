Меланія Трамп офіційно в'їхала в Білий дім

У Білому домі з'явилося два нових жителя: в президентську резиденцію за адресою 1600 Пенсильванія-авеню нарешті переїхала Меланія Трамп разом з 11-річним сином Берроном, пише ТСН.uа.

Після обрання Дональда Трампа президентом США подружжя півроку жило окремо. Меланія з сином жила в Нью-Йорку, і хлопчик зміг завершити там шкільний рік.

Тепер Беррон буде відвідувати єпископальну школу святого Ендрю поблизу Вашингтона.

Після прибуття в нове житло Меланія відразу ж поділилася в Twitter фотографіями Південної Галявини і Монумента Вашингтона.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingdaypic.twitter.com/R5DtdV1Hnv