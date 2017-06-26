В РПЦ заявили, що анонімність в інтернеті - це "право сатани"

У Російській православній церкві вважають, що анонімність в інтернеті не можна вважати правом людини. Про це заявив православний публіцист та інтернет-проповідник Ієромонах Макарій, передає "Російська служба ВВС".

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"Анонімність - це не право особи, а право сатани, який знищує особистість", - заявив ієромонах Макарій. Він стверджує, що завдяки анонімності в інтернеті відбуваються "диявольські диверсії", яким можна протистояти, виробивши "імунітет та інтолерантність" до шкідливих думок, що розповсюджується в інтернеті.

Заступник голови синодального відділу Російської православної церкви зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе, коментуючи це висловлювання, заявив, що анонімність в інтернеті найчастіше означає "дефіцит відповідальності".

"Анонімність, як і будь-яке інше явище, якщо доводиться до абсурду, несе небезпеку. У певних випадках людина має право на таємницю свого життя, наприклад при здачі аналізів на ВІЛ. Проте анонімність, на жаль, найчастіше стає синонімом безвідповідальності. Анонімність використовують, зокрема, для того, щоб не нести відповідальність за свою діяльність: за образу інших людей, за організацію злочинних співтовариств, для схиляння дітей до самогубства", - вважає він.

Він також прокоментував ініціативу Роскомнагляд з блокування месенджера Telegram, заявивши, що "влада вправі розглядати законні заходи, спрямовані на боротьбу з екстремізмом і тероризмом, зокрема і в месенджерах".

14 червня російська Держдума прийняла в першому читанні законопроект про анонімність в месенджерах. Законопроект пропонує зобов'язати месенджери надавати свої послуги тільки ідентифікованим за абонентським номером користувачам.