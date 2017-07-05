Саудівська Аравія фінансує екстремістів у Великобританії - доповідь

Саудівська Аравія - головний іноземний покровитель ісламського екстремізму в Британії, йдеться в доповіді британського аналітичного центру Товариство Генрі Джексона, передає Бі-бі-сі. Автори доповіді попереджають про значний вплив, який надає фінансування з-за кордону на поширення ісламського екстремізму - у тому числі на діяльність радикальних проповідників і джихадистських угруповань у Великобританії.

Читайте такожВеликобританія хоче натиснути на інтернет-компанії через екстремізмАналітичний центр, що спеціалізується на міжнародній політиці, уже закликав провести публічне розслідування можливого зв'язку Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки з екстремістами, які знаходяться в Британії.

У свою чергу посольство Саудівської Аравії в Лондоні назвало твердження британських дослідників "абсолютно брехливими".

Міністерство внутрішніх справ Британії почало готувати власний звіт про діяльність та вплив джихадистських організацій ще в 2015 році, коли прем'єр-міністром був Девід Кемерон, однак доповідь так і не була опублікована.

Критики вважають, що цей документ може доставити незручності британському уряду, який давно має тісні дипломатичні зв'язки у сфері економіки і безпеки з країнами Перської затоки, а особливоз Саудівською Аравією.

У доповіді Товариства Генрі Джексона говориться, що сунітські країни Перської затоки, Іран надають фінансову підтримку мечетям та ісламським освітнім установам, які брали екстремістських проповідників і були пов'язані з поширенням екстремістських матеріалів. У верхній частині цього списку, на думку авторів, знаходиться Саудівська Аравія - один з найближчих союзників Великобританії на Близькому Сході і найбільший торговий партнер.

У доповіді з прикладами демонструється, як приватні особи та організації беруть участь у просуванні "неліберальної, фанатичної ідеології ваххабізму".

При цьому, як наголошується в доповіді, лише деякі ісламські організації Британії, які отримують саудівське фінансування, управляються безпосередньо з Саудівської Аравії. У більшості випадків кошти з Саудівської Аравії йдуть на придбання у Британії агентів впливу, стверджують автори.

Згідно заяві посольства Саудівської Аравії в Лондоні, будь-які звинувачення в тому, що королівство вплинуло на радикалізацію "невеликої кількості людей, є необґрунтованими та не мають достовірних доказів". Також у заяві сказано, що їхня країна сама піддається численним нападам з боку "Аль-Каїди" і екстремістського угруповання "Ісламська держава".

"Ми не будемо миритися з діями або ідеологією збройного екстремізму, і ми не заспокоїмося, поки ці ненормальні люди та їхні організації не будуть знищені", - йдеться в коментарі дипмісії.

Міністерство внутрішніх справ Великобританії заявило, що має намір припинити фінансування екстремізму, однак відмовилося коментувати доповідь.