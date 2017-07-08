Путін стверджує, що йому вдалося встановити особисті взаємини з Трампом

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що йому вдалося встановити відносини з президентом США Дональдом Трампом і сподівається на необхідний рівень взаємодії. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20.

Читайте такожТрамп і Путін домовилися створити спільну групу з кібербезпеки«Що стосується особистих взаємин. Я вважаю, що вони встановлені. Не знаю, як це прозвучить, але скажу так, як це бачу: Трамп телевізійний дуже сильно відрізняється від реальної людини. Він абсолютно конкретний, адекватно сприймає співрозмовника, досить швидко аналізує, швидко відповідає на поставлені запитання або на виникаючі в ході дискусії якісь нові елементи», - зазначив Путін.

«Якщо ми будемо будувати відносини (між США і Росією) так, як йшла наша бесіда вчора, то є всі підстави припускати, що ми зможемо, хоча б частково, відновити той рівень взаємодії, який нам потрібен», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч Путіна і Трампа відбулася 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.