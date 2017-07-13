Франція і США хочуть зміцнити зусилля щодо боротьби з пропагандою в Інтернеті - Макрон

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон заявляє, що Франція і США хочуть зміцнити зусилля з боротьбі з пропагандою в Інтернеті.

Про це Макрон повідомив на спільній прес-конференції з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в Єлисейському палаці в Парижі, яка транслювалась на сайті Білого дому.

Макрон сказав, що обговорив зі своїм американським колегою ряд тем, які становлять спільний інтерес, а також спільну "дорожню карту" з метою розвитку двосторонньої співпраці у найближчі місяці. Також сторони погодилися докласти всіх зусиль для розвитку вільної та справедливої торгівлі.

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За словами президента Франції, він провів з Трампом довгу розмову, під час якої вдалося розглянути усі теми міжнародної політики та виклики, які постають у сфері безпеки.

Говорячи про боротьбу з тероризмом, Макрон зазначив, що "ми налаштовані вжити будь-яких необхідних заходи, щоб викорінити тероризм та знищити його, незалежно від того, де він має коріння".

"Щодо Інтернету - ми погодилися зміцнити наші дії та співпрацю у боротьбі проти пропаганди", - заявив Макрон.

За його словами, Франція і США виступають за обмеження пропаганди в Інтернеті та блокування діяльності кіберзлочинності.

"Ці теми, на мою думку, є фундаментальними, і я сподіваюся, що ми зможемо зміцнити співпрацю між нашими двома країнами", - сказав Макрон.