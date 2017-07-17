"Останні джедаї": в мережі показали кадри, зняті між роботою над новою частиною "Зоряних воєн" (відео)
10:03, 17 липня 2017Світ
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В добірку увійшли кадри створення декорацій, костюмів і фантастичних персонажів.
Ілюстрація / toloka.to
В мережі опублікували бекстейдж-відео фільму "Зоряні війни: Останні джедаї".
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В добірку увійшли кадри створення декорацій, костюмів і фантастичних персонажів.
Згідно сюжету майбутньої картини, баланс Сили знову порушений. Тепер Рей, Фіну, дроїду BB-8 доведеться зійтися в бою з Першим Орденом.
Ролі виконують Том Харді, Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Марк Хемілл, Лора Дерн, Оскар Айзек, Керрі Фішер. Режисер фільму – Райан Джонсон.
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