"Останні джедаї": в мережі показали кадри, зняті між роботою над новою частиною "Зоряних воєн" (відео)

В добірку увійшли кадри створення декорацій, костюмів і фантастичних персонажів.

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