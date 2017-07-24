В Італії двоє братів пограбували кілька банкоматів у масках Трампа

Італійські карабінери викрили грабіжників, які здійснювали нальоти на банкомати в масках президента США Дональда Трампа, передає РБК з посиланням на La Stampa.

Читайте такожВ стилі екшн: у Лондоні озброєна банда на мопедах пограбувала Porsche, що стояв в заторі (відео)

Як повідомили газеті правоохоронці, нападниками виявилися двоє уродженців північноіталійської провінції П'ємонт, Вітторіо і Іван Лафоре, брати, вік яких 27 років та 31 рік. За час злочинної діяльності, яка, імовірно, налічує кілька десятків пограбувань на території провінції П'ємонт, вони викрали близько €100 тис.

Карабінери напали на слід братів, адже ті постійно пересувалися на одному і тому ж автомобілі Mercedes чорного кольору, а методика пограбування, названа в місцевих ЗМІ «бабак», не змінювалася. Злочинці використовували пристрій, що нагадує лопату з запобіжником на кінці держака (через трубку були проведені контакти). Загострений кінець «лопати», начинений вибухівкою, вставлявся в банкомат, контакти замикалися, і відбувався вибух.

Карабінери затримали грабіжників під час останньої спроби пограбування, коли вони встигли привести свій пристрій у дію.