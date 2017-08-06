Лавров розповів про питання російських контрзаходів на зустрічі з Тіллерсоном

Держсекретар США Рекс Тіллерсон хотів дізнатися подробиці відповідних заходів Москви на нові санкції Вашингтона. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем в Манілі, зазначивши, що такі роз'яснення були надані.

Згідго з повідомленням Лаврова, у нього була тривала зустріч з Рексом Тиллерсоном, якого цікавили подробиці рішень, які, як висловився Лавров, "були вимушено прийняті нами у відповідь на прийнятий закон з антиросійськими санкціями у Конгресі Сполучених Штатів Америки", передає Радіо Свобода.

За словами Лаврова, це було зроблено на основі інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна каналу "Росія". "Там все детально було сказано, пояснені причини рішень, які ми прийняли після тривалих очікувань, що Сполучені Штати все-таки не підуть по шляху конфронтації", - додав він. У своєму інтерв'ю телеканалу "Росія" Путін зажадав скоротити персонал американського посольства в Москві та консульств США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці на 755 осіб.

Читайте такожСША співпрацюватимуть із союзниками у питанні нових антиросійських санкцій - Тіллерсон

Глави зовнішньополітичних відомств Росії і США домовилися зберегти формат зустрічей на рівні своїх заступників "Рябков-Шеннон", тобто зустрічей заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова і заступника держсекретаря Томаса Шеннона.

У Манілі Держсекретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори в кулуарах регіональної зустрічі АСЕАН. Зустріч стала першою, з тих пір як президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції, спрямовані проти Москви.

Трамп 3 серпня написав у Twitter, що "відносини Вашингтона з Росією знаходяться на рекордному і дуже небезпечному мінімумі". Трамп і Тіллерсон виступали проти пакету санкцій. Хоча Трамп врешті-решт підписав законопроект, він назвав його таким, що "містить серйозні недоліки".

МЗС Росії повідомило, що Лавров прибув на форум і проведе серію двосторонніх зустрічей для обміну думками "з найбільш актуальних міжнародних і регіональних проблем", включаючи ситуацію на Корейському півострові, в Сирії та на Близькому Сході.

Тіллерсон 1 серпня заявив, що, хоча відносини Вашингтона з Росією "як і раніше відчувають значний стрес", в його відносинах з Лавровим "немає войовничості". "Думаю, що він так само, як і я, прихильний до пошуку шляхів, які можуть поліпшити наші відносини", – сказав Тіллерсон.