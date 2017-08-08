Російський опозиціонер, засуджений після масових акцій протесту в 2012 році, вийшов на свободу

З колонії вийшов один з лідерів протестного руху в Росії 2011-2012 років, координатор "Лівого фронту" Сергій Удальцов. В ув'язненні він провів чотири з половиною роки, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Про звільнення опозиціонера повідомила його дружина Анастасія на сторінці у Facebook. Вона написала, що Удальцов "сповнений оптимізму та позитивних емоцій".

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Удальцова в "Твіттері" привітав зі звільненням опозиціонер Олексій Навальний. "Вітаю Сергія Удальцова з виходом на волю! 4,5 роки він провів в ув'язненні за сфабрикованою політичною справою. Тримався молодцем", - написав він.

"Сергія Удальцова - з визволенням! Серйозний термін. Твердий характер. Бажаю удачі на свободі", - написав у "Твіттері" живе в Лондоні бізнесмен Михайло Ходорковський.

Удальцов і його соратник Леонід Развозжаєв були визнані винними в організації масових заворушень на Болотній площі в 2012 році. У липні 2014 року їх засудили до 4,5 років колонії загального режиму. Развозжаєва звільнили в квітні 2017 року.

За версією слідства, опозиціонери за фінансової підтримки грузинського політика Гіві Таргамадзе планували організацію масових заворушень по всій Росії. Допомагав їм у цьому активіст Костянтин Лебедєв. Він, на відміну від інших обвинувачених по справі, визнав провину і в 2013 році був засуджений на два з половиною роки ув'язнення, а вже в 2014-му звільнений з УДО.

Кримінальну справу стосовно опозиціонерів порушили після перевірки матеріалів фільму "Анатомія протесту-2", частиною якого була запис зустрічі з Гіві Таргамадзе.

Як стверджували автори, опозиціонери обговорювали з ним фінансування протестного руху. Метою Таргамадзе, за версією держобвинувачення, була дестабілізація суспільно-політичної обстановки з метою помсти Володимиру Путіну за війну з Грузією.

Удальцов і Развозжаєв не визнали себе винними, а також наполягали, що ніяких масових заворушень 6 травня 2012 року на Болотній площі не було.

Після винесення вироку опозиціонери подавали апеляцію у Верховний суд, однак її відхилили. Пізніше Удальцов, Развозжаєв і інші обвинувачені по "болотному справі" подавали скаргу в Європейський суд з прав людини. У 2015 році суд визнав Леоніда Ковязіна, Іллю Гущина і Артема Савелова потерпілими і призначив їм компенсації.