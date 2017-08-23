Росія заявила про підготовку санкцій у відповідь проти США

Росія заявила про намір підготувати "неминучі заходи у відповідь" на розширення антиросійських санкцій США.

Про це йдеться у заяві заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, розміщеному на сайті МЗС РФ.

Як заявили в російському зовнішньополітичному відомстві, Вашингтон знову "наступив на ті ж граблі", коли Мінфін США 22 серпня ухвалив рішення розширити антиросійські санкційні списки. Під обмеження потрапили 4 росіянина і одна компанія за підтримку ядерної програми КНДР.

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"Заданий ще Адміністрацією Обами "тренд" на послідовний розвал двосторонніх відносин продовжено. З моменту приходу в Білий дім нової команди це вже четвертий подібний ексцес", – сказано в повідомленні.

"Все ж не втрачаємо надії, що голос розуму рано чи пізно візьме гору і наші американські колеги усвідомлять безперспективність і згубність подальшого розкручування санкційної спіралі. Тим часом приступаємо до опрацювання неминучих у цій ситуації відповідних заходів", – додали в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, США припиняють видачу неімміграційних віз росіянам. Такий крок у відомстві аргументували тим, що "рішення російської сторони скоротити чисельність співробітників дипломатичної місії США в Російській Федерації ставить під сумнів серйозність прагнення Росії до поліпшення двосторонніх відносин".

1 вересня 2017 року процедура відновиться в Москві. Процедура видачі неімміграційних віз у консульствах США в Росії буде припинено на невизначений термін.