У Лондоні поліція перцевим спреєм зупинила ісламіста з мечем

Контртерористичні підрозділи Великобританії в суботу, 26 серпня, почали розслідування інциденту, який стався напередодні пізно ввечері біля Букінгемського палацу в Лондоні, як повідомляє DW.

Невідомий навмисне в'їхав у поліцейський мінівен. Три неозброєні офіцери підійшли до водія, і тоді той дістав з пасажирського місця меча довжиною 1,2 метри. Правоохоронці зазнали незначних поранень, проте нейтралізували нападника перцевим спреєм, повідомила поліція британської столиці/

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Чоловіка, який під час нападу вигукував "Аллах найвеличніший!", затримали. "Думаємо, чоловік діяв самотужки, на цьому етапі слідства ми не шукаємо інших підозрюваних", - повідомив голова контртерористичних сил Дін Хейдон. Водночас він наголосив, що випадок розслідується як терористичний інцидент.