Грузинський вертоліт впав у Боржомській ущелині (фото, відео)
12:30, 27 серпня 2017Світ
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Слід зазначити, що це був єдиний вертоліт прикордонної служби Грузії, що використовувався для гасіння лісової пожежі.
Екіпаж вертольота не постраждав / фото Руставі 2
Під час наповнення водяного резервуара в Боржомській ущелині впав один з вертольотів, які брали участь у гасінні пожежі. Вертоліт впав у воду. Екіпаж вертольота не постраждав, пише Грузія Онлайн.
Бригади допомоги вже попрямували до місця падіння вертольота, туди ж вирушили і пожежні бригади з Азербайджану.
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Слід зазначити, що це був єдиний вертоліт прикордонної служби Грузії, що використовувалася для гасіння лісової пожежі.
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