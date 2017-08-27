Грузинський вертоліт впав у Боржомській ущелині (фото, відео)

Під час наповнення водяного резервуара в Боржомській ущелині впав один з вертольотів, які брали участь у гасінні пожежі. Вертоліт впав у воду. Екіпаж вертольота не постраждав, пише Грузія Онлайн.

Бригади допомоги вже попрямували до місця падіння вертольота, туди ж вирушили і пожежні бригади з Азербайджану.

Читайте такожГелікоптер армії США впав у Тихий океан

Слід зазначити, що це був єдиний вертоліт прикордонної служби Грузії, що використовувалася для гасіння лісової пожежі.