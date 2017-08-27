Грузинський вертоліт впав у Боржомській ущелині (фото, відео)

12:30, 27 серпня 2017
Світ
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Слід зазначити, що це був єдиний вертоліт прикордонної служби Грузії, що використовувався для гасіння лісової пожежі.

фото Руставі 2

Під час наповнення водяного резервуара в Боржомській ущелині впав один з вертольотів, які брали участь у гасінні пожежі. Вертоліт впав у воду. Екіпаж вертольота не постраждав, пише Грузія Онлайн.

Бригади допомоги вже попрямували до місця падіння вертольота, туди ж вирушили і пожежні бригади з Азербайджану.

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Слід зазначити, що це був єдиний вертоліт прикордонної служби Грузії, що використовувалася для гасіння лісової пожежі.

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Теги: #падіння вертольота#падіння вертольота у Боржомській ущелині#вертольот у Грузії