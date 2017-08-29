У Петербурзі "обстріляли" фарбою генконсульство США (фото)

Невідомі з Mercedes кинули фарбу у будівлю генерального консульства США на Фурштатській вулиці Петербурга й відомчу машину.

Інцидент стався о 2:30 ночі 29 серпня. Незвичайну зупинку вирішив зробити синій Mercedes-Benz, рухаючись по Фурштатській від Ливарного проспекту, повідомляє Фонтанка.

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Приглушивши мотор, зловмисники із салону авто кинули склянку з фарбою в американське генконсульство. "Снаряд" влучив у фасад будівлі й на ліве крило відомчої машини. Після цього авто виїхало в бік станції метро "Чернишевська".

Автомобіль належить безробітному уродженця Таджикистану. У Петербурзі той проживає поблизу консульства. Поліцейським, які вирішили "завітати" до власника Mercedes, двері квартири ніхто не відкрив. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня посольство США в РФ заявило про призупинення видачі неімміграційних віз по всіх території РФ.