У Кім Чен Ина народилася третя дитина - ЗМІ

У лідера КНДР Кім Чен Ина і його дружини Лі Сіль Чжу народилася дитина. Про це заявили на брифінгу Національної служби розвідки Південної Кореї, передає РБК з посиланням на агентство Yonhap.

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За інформацією агентства, дитина народилася ще в лютому. Її стать та ім'я невідомі.

Як зазначає Yonhap, у Кім Чен Ина є ще двоє дітей, які народилися в 2010 і 2013 роках. Офіційного підтвердження цих даних немає.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура був убитий брат лідера КНДР Кім Чен Нам. За даними спецслужб Південної Кореї, отруєння газом було організовано міністерством державної безпеки і міністерством закордонних справ Північної Кореї.