Ді Капріо пожертвував мільйон доларів на допомогу жертвам урагану "Харві"

Благодійний фонд актора Леонардо Ді Капріо перевів близько $1 млн нещодавно створеному фонду допомоги жертвам урагану "Харві" United Way Harvey Recovery Fund, повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.

Читайте також"Мільйон від Сандри Буллок і молитви Бейонсе": скільки зірки готові пожертвувати на допомогу постраждалим від "Харві""Ми неймовірно вдячні Леонардо Ді Капріо і його фонду за щедрість", - сказав глава United Way Брайан Галлахер. "Щоб дати відсіч "Харві", від кожного з нас вимагається все, на що він здатний, і ця пожертва тому приклад".

Фонд для збору коштів на відновлення постраждалих від стихії регіонів заснувала найбільша в світі некомерційна організація United Way Worldwide.

В результаті удару урагану і тропічного шторму "Харві", які принесли проливні дощі викликали повінь в Техасі, загинули не менше 30 людей, майже 7 млн осіб постраждали.