Принц пішов до школи: Кейт Міддлтон не змогла проводити в перший клас сина Джорджа через токсикоз (фото, відео)

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка очікує на появу третьої дитини, через погане самопочуття не змогла привести в школу свого старшого сина - принца Джорджа, у якого в четвер - перший шкільний день.

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Чотирирічного принца Джорджа в школу проводив його батько - принц Вільям. Принц Джордж буде навчатися в престижній приватній школі Thomas's Battersea на південному заході Лондона, де навчання в початкових класах коштує 18 тис. фунтів стерлінгів у рік (близько 23,5 тис. доларів).

4 вересня стало відомо, що герцог і герцогиня Кембриджські чекають на третю дитину.

Про очікування на поповнення було вирішено оголосити, не чекаючи 12-тижневого терміну, через токсикоз герцогині, який спостерігався у неї і під час двох попередніх вагітностей.

Герцогиня Кембриджська через погане самопочуття була змушена скасувати свою участь у запланованих заходах в Лондоні.Як повідомили в Кенсингтонському палаці, герцогиня Кембриджська, як і раніше почувається недобре, пише Русская служба BBC.

"На жаль, герцогиня Кембриджська почуває себе недобре, і вона не зможе супроводжувати принца Джорджа в школу. Герцог Кембриджський, як і планувалося, проводить сьогодні вранці принца Джорджа в школу", - йдеться в заяві Палацу.