"Лексус" та автомобіль на дровах: туристи показали автівки в КНДР (відео)

Туристи, які прибули в КНДР розповіли про свої перші враження від країни та столиці Пхеньяна. Про це йдеться у блозі мандрівників на «ТСН».

Зокрема, за словами одного із туристів Артемія Суріна, аеропорт у Пхеньяні схожий на європейський. Біля нього туристи помітили «Лексус» та восьму «Ауді».

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«Але на дорогах вкрай мало машин. Громадянину КНДР особистого транспорту не належить, тільки якщо держава подарує за особливі заслуги. Тому катаються на власних машинах в основному військові або артисти. В об'єктив Суріна попалася і машина на дровах. Це не міф, вона справжня», - пише видання.