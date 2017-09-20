Неймовірна удача: відвідувачі ТЦ в Мексиці дивом врятувалися під час землетрусу (відео)

В мережі з'явилося відео з торгового центру в мексиканському місті Пуебла, зняте під час вчорашнього землетрусу. Ролик з ТЦ виклав у своєму Instagram користувач з ніком ventanavzla.

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Камера зафіксувала перші поштовхи, в цей час нічого не підозрюючі покупці прогулювалися торговим центром. Коли почався землетрус, чоловік і жінка не одразу зрозуміли, що відбувається, і вибігли в центр великого холу. В цей момент над ними почало обвалюватися перекриття - воно впало б на них, якби людям не пощастило відскочити за лічені секунди до того, як стеля зруйнувалась.

Así se vivió el #terremoto en el cc Angelopolis en Puebla, #Mexico. Публікація від Ventana Venezuela (@ventanavzla) Сен 20 2017 в 1:52 PDT

Як повідомляв УНІАН, сильний землетрус магнітудою 7,1 балів стався у вівторок в центральній Мексиці, забравши життя вже більше 200 осіб.