У Росії зрозуміли, навіщо ЄС знадобилося «Східне партнерство»

Європейський Союз запровадив «Східне партнерство» через свою неготовність до розширення.

Про це УНІАН заявив генеральний директор Міжнародного інституту Політичної експертизи (Москва) Євген МІНЧЕНКО.

«Суть «Східного партнерства» дуже проста – ЄС не готовий до подальшого розширення, оскільки не має ресурсів для цього. В той же час ЄС зацікавлений в тому, щоб цілий ряд країн утримувати в зоні свого впливу і тяжіння», - сказав Є.МІНЧЕНКО, додавши, що саме в цьому полягає функція «Східного партнерства».

За його словами, ця ініціатива дозволить ЄС не порушувати питання про членство країн-партнерів і взаємодіяти з цими країнами, але на вигідних для Брюсселя умовах.

«Це коштує не дорого, звучить добре з погляду піару для керівників цих країн. Керівники цих країн зможуть використовувати цю ініціативу для демонстрації своїм виборцям успіхів на шляху євроінтеграції», - сказав він.

Є.МІНЧЕНКО переконаний, що будь-яких великих перспектив від цієї програми чекати не варто.

«Думаю, що через 1,5-2 роки ЄС зіткнеться з незадоволеністю серед керівництва країн, які беруть участь в цій програмі. В першу чергу, це стосується тих країн, які реально претендують на входження до ЄС, а саме Україна», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Водночас він вважає, що побоювання Росії дуже переоцінені, оскільки під цією ініціативою немає серйозної економічної бази.

Він додав, що з іншого боку, побоювання пов`язані з тим, що лінія «Східного партнерства» заважатиме реальній економічній взаємодії РФ з країнами, які беруть в ній участь.

«Ці розпливчаті обіцянки ЄС на певному етапі можуть перекреслити реальні економічні вигоди від проектів спільно з РФ», - сказав він.

Як відомо, до програму ЄС "Східне партнерство", прийнятої за ініціативою Польщі та Швеції, і затвердженої 27 країнами ЄС в грудні 2008 року на саміті в Брюсселі, входять Азербайджан, Білорусь, Україна, Вірменія, Молдова та Грузія.

Метою програми є приведення вказаних країн у відповідність зі стандартами ЄС без прийняття до складу організації. Програма передбачає тісніше партнерство цих країн з ЄС в економічній та політичній сферах.