Внаслідок вибуху в Нью-Йорку постраждали четверо осіб

17:15, 11 грудня 2017
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Раніше ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію повідомляли про двох постраждалих.

Люди на автобусній станції після вибуху 11 грудня / REUTERS

Унаслідок вибуху на автобусній станції біля Таймс-сквер у Нью-Йорку постраждали четверо осіб.

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Про це повідомляє Пожежний департамент Нью-Йорка у своєму мікроблозі у Twitter.

"Повідомлено про загальну кількість поранених - 4 особи - на місці вибуху у Port Authority. Усі травми не становлять загрозу для життя", - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, на автобусній станції біля Таймс-сквер у Нью-Йорку стався вибух. Автостанція є найбільшою у США, вона обслуговує 65 млн людей щороку.

Раніше ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію повідомляли про двох постраждалих: чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій, та одного з випадкових перехожих. Повідомлялося також, що зловмисника затримано.

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Теги: #вибух на автовокзалі#вибух у Нью-Йорку