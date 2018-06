Внаслідок вибуху в Нью-Йорку постраждали четверо осіб

Унаслідок вибуху на автобусній станції біля Таймс-сквер у Нью-Йорку постраждали четверо осіб.

Читайте такожВстановлено особу підозрюваного в організації вибуху у Нью-Йорку - ЗМІ

Про це повідомляє Пожежний департамент Нью-Йорка у своєму мікроблозі у Twitter.

"Повідомлено про загальну кількість поранених - 4 особи - на місці вибуху у Port Authority. Усі травми не становлять загрозу для життя", - йдеться у дописі.

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening