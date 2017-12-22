Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії після 24 років існування завершив свою роботу

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії завершив свою роботу. У Гаазі в історичному Лицарському залі пройшла офіційна церемонія закриття.

Читайте такожУ Гаазькому трибуналі підсудний випив отруту після оголошення вердикту

Як передає Радіо Свобода, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш подякував суду за роботу. Він закликав і далі притягувати до відповідальності людей, які вчинили серйозні злочини. Всі незавершені в рамках трибуналу процеси переходять під юрисдикцію Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів.

За час роботи Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії були висунуті звинувачення 161 особі. 90 із них засуджені. Розгляди тривали більше двадцяти років, за час судових процесів допитали близько п’яти тисяч людей.

Серед підсудних були колишній президент Югославії Слободан Мілошевич і колишній віце-президент Сербії Воїслав Шешель. Перший президент Республіки Сербської Радован Караджич і сербський генерал Ратко Младич визнані винними в геноциді.

Останньою гучною справою трибуналу став вирок колишньому командувачу силами боснійських хорватів Слободанові Пральяку. Трибунал визнав його винним у воєнних злочинах і засудив на 20 років в’язниці. У кінці листопада вирок залишили в силі, після чого Праляк заявив, що відкидає рішення суду і випив отруту, внаслідок чого помер.

Трибунал був створений Радою Безпеки ООН 25 травня 1993 року на основі резолюції № 827 Ради Безпеки ООН. Ініціатором резолюції виступила Франція.