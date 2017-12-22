Порошенко і Тіллерсон скоординували позиції щодо розміщення миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови скоординували позиції щодо розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті глави української держави. "Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон також скоординували позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Президент України подякував за продовження санкцій проти Росії, послідовну підтримку Вашингтоном зміцнення обороноздатності України та резолюції ООН щодо Криму.

Тіллерсон наголосив, що США будуть і надалі підтримувати Україну.

Співрозмовники також обговорили прогрес українських реформ. Глава української держави проінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент України Петро Порошенко під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Перед цим президент РФ Володимир Путін висловив згоду на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він заявив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

11 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна, США та ФРН мають фактично готовий проект резолюції ООН стосовно миротворчої місії на Донбасі.

Також глава МЗС заявляв, що миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.

16 грудня Клімкін висловив переконання, що санкції проти російських олігархів з оточення Путіна змусять РФ погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.