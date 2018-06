Тріумфатором ювілейної церемонії "Греммі" став Бруно Марс, серед переможців - пісня про Путіна (фото, відео)

Репер Кендрік Ламар переміг у всіх чотирьох реп-номінаціях, а кліп на його пісню «Humble» був визнаний кращим музичним відео.

Співак Бруно Марс став головним тріумфатором 60-ої церемонії «Греммі», що відбулася 28 січня в Нью-Йорку. Усього він отримав шість нагород.

Його платівка «24K Magic» перемогла в номінаціях «Запис року» і «Альбом року», а композиція «That's What I Like» була визнана «Піснею року», передає Медуза.

Крім того, він отримав ще три «Греммі» в R&B-номінаціях («Кращий R&B-виконання», «Краща R&B-пісня» і «Кращий R&B-альбом»). Сьома премія дісталася альбому Марса за кращий мастерінг.

Відео: Bruno Mars

Премію в номінації «Дебют року» отримала 21-річна канадська виконавиця Алессія Кара. Вона виявилася єдиною жінкою, яка отримала один із головних призів.

Репер Кендрік Ламар переміг у всіх чотирьох реп-номінаціях, а кліп на його пісню «Humble» був визнаний кращим музичним відео.

Відео: KendrickLamarVEVO

Ед Ширан виграв дві «Греммі» в категорії "Найкраще соло-виконання в стилі поп" за композицію «Shape Of You» і "Кращий вокальний альбом у стилі поп" за альбом «÷ (Divide)».

Відео: Ed Sheeran

«Кращим рок-альбомом» стала платівка «A Deeper Understanding» гурту The War On Drugs, а кращим альтернативним альбомом - диск The National «Sleep Well Beast».

Російський піаніст Данило Трифонов виграв премію в категорії «Кращий класичний інструментальний сольний виступ» за цикл виконань Transcendental Ференца Ліста.

Композитор Ренді Ньюман отримав «Греммі» в номінації «Краще аранжування» за сатиричну пісню «Putin» про російськоого президента.

Відео: Randy Newman