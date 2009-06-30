В.о. голови МЗС займався в Греції "Східним партнерством"
00:31, 30 червня 2009Світ
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Хандогій говорив з британським міністром
|Володимир ХАНДОГІЙ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході зустрічі було обговорено низку актуальних питань щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Крім того, сторони розглянули можливості поглиблення співробітництва у форматах, які пропонує зовнішньополітична ініціатива ЄС „Східне партнерство”.
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