В.о. голови МЗС займався в Греції "Східним партнерством"

28 червня ц.р. у Греції т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ провів зустріч з Державним секретарем у міжнародних справах і справах Співдружності Великої Британії Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході зустрічі було обговорено низку актуальних питань щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, сторони розглянули можливості поглиблення співробітництва у форматах, які пропонує зовнішньополітична ініціатива ЄС „Східне партнерство”.