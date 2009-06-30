Над Індійським океаном зник літак із 150 пасажирами

Розбився авіалайнер, що належить єменській авіакомпанії Yemenia, передає агентство Reuters. Літак, на борту якого було близько 150 осіб, упав в Індійський океан в районі Коморських островів. Даних про точне місце падіння і про жертви, наразі немає.

Віце-президент Коморських островів підтвердив тільки те, що аварія сталася в перші години вівторка.

Службовці авіакомпанії також поки відмовляються давати будь-які коментарі, визнаючи, втім, сам факт аварії.

Відомо, що потерпілий крах літак A-310-300 прямував з Сани (столиця Ємену) до Мороні (столиця Коморських о-вів), а пасажирами рейсу переважно були громадяни Коморських островів, що поверталися з Парижа.

Авіакомпанія Yemenia належить єменському (на 51%) і саудівському (на 49%) урядам.