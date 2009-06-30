У катастрофі єменського аеробуса вижила дитина

Людиною, яку знайшли живою після катастрофи аеробуса A310-300 біля узбережжя Коморських островів, виявилася дитина, повідомляє AFP. Зараз вона знаходиться в човні рятувальників. AP уточнює, що це дитина 2-3 років (інформагентство використовує слово toddler).

Відділення Червоного хреста на Коморських островах підтвердило інформацію про врятовану дитину і заявило, що має в своєму розпорядженні все необхідне для надання їй допомоги. Ні стать, ні національність того, хто вижив, не уточнюються.

Літак компанії Yemenia Airways летів із столиці Ємену Сани на Коморські острови і впав в Індійський океан незадовго до приземлення. На борту знаходилися 11 членів екіпажу і 142 пасажири. Відомо, що 66 осіб були громадянами Франції: вони сіли на борт літака A330-200 в Парижі і Марселі, після чого в Сані пересіли на борт A310-300.

Раніше стало відомо, що в районі катастрофи виявлені уламки літака і тіла трьох загиблих. Пошуки ведуть єменські рятувальні служби, а також два французькі військові літаки і корабель.

Як можливі причини катастрофи називалися несприятливі погодні умови, а також технічні неполадки. Міністр транспорту Франції повідомив, що в 2007 році літак проходив перевірку, під час якої було виявлено безліч несправностей. Після цього йому було заборонено літати над територією країни.

Лента.ру