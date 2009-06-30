Шанувальники Джексона зможуть попрощатися з ним у п'ятницю

Тіло Майкла Джексона буде доставлене на його знамените ранчо Neverland, щоб у п`ятницю шанувальники могли попрощатися із своїм кумиром, повідомила у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на неназвані джерела, близькі до сім`ї покійного.

Дата похорону співака досі не визначена, оскільки сім`я чекає результатів проведеного приватним патологоанатомом розтину тіла.

Джексони залишилися незадоволені тим, що фахівці, які проводили розтин тіла співака, відклали оголошення результатів на чотири-шість тижнів через необхідність токсикологічних тестів. Сім`я найняла приватного патологоанатома, який провів повторну аутопсію.

У своєму маєтку Neverland, площа якого більше тисячі гектарів, Джексон останні кілька років практично не жив. Відтоді, як у 2005 році йому були висунуті звинувачення в сексуальних домаганнях до дітей, Джексон велику частину часу проводив за кордоном.

Король поп-музики купив землю в Санта-Барбарі і побудував маєток в 1988 році. Він назвав його Neverland на честь казкової країни, де жив його улюблений книжковий герой Пітер Пен - хлопчик, який вирішив не ставати дорослим. Крім великого будинку і ряду трохи менших будинків, на території маєтку також розташовані зоопарк і парк розваг.

Батько Майкла Джексона Джозеф Джексон на прес-конференції напередодні повідомив, що в Neverland співак похований не буде.

РІА "Новости"