Китай просить Україну продати ліцензію на двигуни до винищувачів

Китай звернувся з проханням до України про продаж ліцензії на виробництво авіадвигуна АІ-222-25 для учбово-бойових літаків типу Як-130, повідомив журналістів у суботу голова ради директорів найбільшого в Україні виробника авіаційних двигунів ВАТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв.

"Китай вже навчився добре копіювати літаки, а от двигуни поки робити ще не навчилися. Представники Китаю звернулися до нас з проханням про продаж ліцензії на виробництво двигунів АІ-222-25", - сказав Богуслаєв.

За його словами, Китай вийшов на перше місце в світі за копіюванням різної техніки, у тому числі і передових зразків літаків.

"Вони купили, зокрема, скануючу лазерну установку за допомогою якої в п`яти координатах величин по сантиметру скопіювали весь фюзеляж російського винищувача Су-27. В Росії 15 років розробляли, а потім масово випускали цей винищувач, а вони за тиждень за допомогою сучасних технологій скопіювали його корпус", - відзначив Богуслаєв.

Проте, за його словами, авіадвигуни, що вимагають високоточного виробництва, в Китаї копіювати поки що не навчилися, і тому готові купувати офіційні ліцензії на їх виробництво.

"Поки немає ліцензії вони купують у нас по 200-300 авіадвигунів, але хотіли б виробляти їх також самостійно", - сказав Богуслаєв. Унікальний авіадвигун АІ-222-25 випускається на паритетних началах українським підприємством "Мотор Січ" і московським машинобудівним виробничим підприємством "Салют". "Мотор Січ" виробляє газогенератор, а "Салют" проводить збірку і випробування АІ-222-25.

РІА "Новости"