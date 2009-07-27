Військовий потенціал Грузії нині сильніший, ніж до війни
Лідер невизнаної республіки застерігає
Президент самопроголошеної республіки Південна Осетія Едуард КОКОЙТИ назвав США, Україну та Ізраїль відповідальними за геноцид осетинського народу, оскільки ці країни продовжують продавати зброю Грузії.
Про це Е.КОКОЙТИ заявив в інтерв`ю телеканалу Russia Today, повідомляє NEWS.ru.
Він також заявив, що проти республіки велася цілеспрямована інформаційна війна - за прямим завданням ряду західних редакцій.
Сьогодні військовий потенціал Грузії сильніший і вищий, ніж до серпня 2008 року. Грузію озброюють дуже сильно, постійно проводять навчання. Вона перетворилася на одну з самих мілітаризованих держав світу, заявив Е.КОКОЙТИ.
"США, Україна, Ізраїль несуть величезну відповідальність за геноцид осетинського народу, - також заявив він. - І надалі нестимуть відповідальність, якщо надалі озброюватимуть Грузію, якщо не відмовляться від стратегії, яку вони хочуть провести".
"Вони припускаються дуже серйозної помилки, озброюючи Грузію. Повірте, ті природні ресурси і нафта не варті того, щоб знищувати цілі народи, - сказав Е.КОКОЙТИ.
Говорячи про висвітлення минулорічного серпневого конфлікту в ЗМІ, він заявив, що проти республіки була проведена не просто військова, а ще й інформаційна агресія. За словами Е.КОКОЙТИ, в передових рядах агресорів було багато західних журналістів, які від своїх редакцій мали завдання показати, що була агресія проти Грузії.
"У них було дві цілі: зазняти бліц-криг, якщо це вдасться, ні - тоді обвинуватити тих, хто завдасть поразки Грузії. Там все бути прораховано і продумано, - переконаний Е.КОКОЙТИ. - Спочатку виставити Південну Осетію і Росію як агресорів намагалися США - це говорили багато урядовців з Білого дому, заявив він.
Сьогодні ж, на його думку, люди дізналися правду. "Ми все більше знаходимо прихильників того, що Грузія організувала агресію…», - сказав Е.КОКОЙТИ.
Що стосується визнання Південної Осетії з боку міжнародного співтовариства, то, за словами Е.КОКОЙТИ, керівництво республіки проводить консультації за всіма напрямками з усіма країнами - і з Африкою, і з Близьким Сходом, і з Азією, і, звичайно, з Європою.
Нагадаємо, на даний момент лише Росія повністю визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Потім це зробила лише Нікарагуа, але відклала встановлення прямих дипломатичних відносин з ними, пославшись на те, що обом республікам потрібен час для внутрішньої організації.