Польський експерт: німці вважають Україну європейською державою

Нова влада Німеччини не змінюватиме раніше оголошеної політики стосовно України, очікуючи, в першу чергу, проведення внутрішніх реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції. Таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Фонду Баторія (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

«Це справа більше нюансів, а не великих змін (політики)», - сказав він, коментуючи результати недільних виборів у Німеччині.

Експерт зауважив, що програш соціал-демократів, лідер яких Франк-Вальтер ШТАЙНМАЄР очолював німецьке Міністерство закордонних справ, є певним позитивним сигналом для українців, оскільки ця партія більше схилялася до співпраці з Росією. Він нагадав, що Ф.В.ШТАЙМАЄР був одним з найближчих соратників соціал-демократичного канцлера Герхарда ШРЕДЕРА, відомого своїми близькими зв’язками з росіянами.

Нинішня канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, яка завдяки результатам виборів може зберегти за собою цей пост, виросла у Східній Німеччині, яка була під впливом Радянського Союзу, і що, безумовно, має вплив на її світогляд, відзначив Г.ГРОМАДСЬКИЙ. «Вона підтримуватиме добрі відносини з РФ, але пам’ятатиме, що на Сході є не тільки Росія. Це може бути корисним», - сказав аналітик.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ також відзначив, що, незважаючи не значне розчарування представників німецької еліти в українській через брак реальних реформ після Помаранчевої революції, німці вважають Україну європейською державою. Водночас вони в силу свого прагматизму не готові зараз заявити про готовність прийняти українців до лав Євросоюзу, який сьогодні вже об’єднує 27 держав, оскільки спочатку, щонайменше, треба інтегрувати Балканські держави.

«Україна повинна бути в ЄС, але не тепер – в майбутньому», - змалював експерт погляд німців.