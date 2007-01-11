Президент США Джордж Буш в середу виступив з телезверненням, в якому розповів подробиці нової американської стратегії в Іраку, покликаної, за його словами, не тільки нормалізувати ситуацію в регіоні, але і стати важливим етапом в боротьбі зі світовим тероризмом.

Трансляцію промови Буша в прямому ефірі вели всі основні канали американського телебачення, зокрема, CNN.

У своїй промові Буш заявив, що визнає здійснені в ході іракської кампанії помилки і повністю усвідомлює свою відповідальність за них. При цьому, він дав зрозуміти, що американські військовослужбовці в Іраку повністю виправдали покладені на них надії. "Провина за допущені помилки лежить не на них, а на мені", - підкреслив Буш.

Характеризуючи ситуацію, що склалася в Іраку, Буш заявив, що вона "неприйнятна для американців і неприйнятна для мене". В той же час президент США в черговий раз повідомив, що Америка не має наміру найближчим часом згортати іракську кампанію. "Якщо ми підемо зараз, - сказав Буш, - ми приречемо іракський демократичний уряд на загибель, спровокуємо розвал країни і новий неконтрольований спалах насильства".

Проте, продовжив Буш, влада Іраку не повинна "нескінченно випробовувати наше терпіння". Якщо прем`єр-міністр Нурі аль-Малікі не виконає дану ним обіцянку роззброїти як сунитські, так і угрупування шиїтів бойовиків, "він втратить підтримку і США, і іракського народу".

Переходячи безпосередньо до деталей нової американської стратегії в Іраку, Буш повідомив, що попередні спроби нормалізувати ситуацію в країні і, в першу чергу, в Багдаді "провалилися з двох принципових причин". Першою, і найбільш важливою причиною невдач США в Іраку, на думку Буша, є брак військ, другою - "недостатня свобода дій американського командування в цій країні".

Першим кроком на шляху виправлення цих помилок, за словами Буша, стане збільшення американського контингенту в Іраку на більш, ніж на 20 тисяч військовослужбовців, перша група яких прибуде до країни вже 15 січня. Основна частина додаткового контингенту, додав Буш, буде дислокована в Багаді і займеться боротьбою з терористичними угрупуваннями, що діють в іракській столиці і її передмістях.

Розширений американський контингент, повідомив Буш, дозволить не тільки зачищати багдадські райони від бойовиків, але і тримати їх під постійним контролем. "Ситуація, коли військовослужбовці звільняють район від бойовиків і йдуть, зводила нанівець всі зусилля. Через лічені часи після спецоперації бойовики поверталися. Тепер це не повториться", - підкреслив Буш.

Крім того, повідомив Буш, якщо раніше уряд Іраку опирався проведенню спецоперацій в районах, переважно заселених шиїтами, то тепер ситуація зміниться. "Аль-Малікі дав тверду обіцянку вести боротьбу зі всіма бойовиками, і він повинен її дотримуватися", - заявив президент США. Буш також дав зрозуміти, що буде посилено боротьбу з діючими на території Іраку бойовиками, які прибули в країну з Ірану і Сірії.

В рамках нової стратегії США в Іраку, за словами Буша, також буде вжито додаткових заходів по захисту меж цієї країни і посилення розвідувальної діяльності. "Якийсь час назад я віддав наказ про напрям до Персидської затоки ще одного авіаносця ВМС США і розміщення в Іраку ракетних установок Patriot PAC-3", - повідомив президент США. Крім того, за його словами, американські фахівці нададуть всю необхідну допомогу по захисту іраксько-турецького кордону, через який до країни проникають бойовики.

Наслідком нової стратегії, підкреслив Буш, повинне стати забезпечення можливості передачі всіх провінцій країни під контроль іракських сил безпеки до листопада 2007 року.

В той же час, Буш визнав, що навіть якщо ситуація в Іраку розвиватиметься в строгій відповідності з планом, "не потрібно чекати швидкої і легкої перемоги". "Не лукавитиму. Нас чекає важкий і кривавий рік, який принесе нові жертви, як серед іракського населення, так і серед наших військовослужбовців", - сказав Буш.

Головним критерієм, що дозволяє визначити, чи успішна нова стратегія в Іраку, підкреслив Буш, стане можливість "ще на один крок наблизитися до перемоги, до забезпечення мирного демократичного майбутнього, як цієї окремо взятої країни, так і всього близькосхідного регіону".

Лента.ру