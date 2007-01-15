Юлія Тимошенко зустрілася з головою ізраїльського парламенту (фото)

Ізраїль зробить все можливе для визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила спікер Кнесету Ізраїлю Далія ІЦИК за підсумками зустрічі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО у Кнесеті. Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО передала спікеру звернення фракції БЮТ до Кнесету з проханням визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

За словами Д.ІЦИК, Ізраїль, який пережив у своїй історії багато трагічного, чудово розуміє український народ. Ізраїль однією з перших країн приєднався до Спільної заяви Генеральної асамблеї, приуроченої до 70-х роковин Голодомору в Україні.

«Ми найуважніше вивчимо всі аспекти цієї сторінки історії і докладемо всіх зусиль, аби прийняти найкраще рішення для українського народу», - заявила спікер.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що ізраїльський парламент вже за кілька тижнів зможе визнати Голодомор геноцидом українського народу. «Ми бачимо добру волю ізраїльських політиків, і це вселяє надію», - заявила вона.

По закінченні двосторонньої зустрічі Д.ІЦИК, розпочинаючи засідання Кнесету, представила Ю.ТИМОШЕНКО депутатам як «справжнього друга держави Ізраїль» і повідомила, що їхня зустріч була плідною та обнадійливою.

Довідка. Далія ІЦИК - перша в історії Ізраїлю жінка - спікер парламенту. Очікується, що в липні цього року вона може стати президентом країни.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО, яка третій день перебуває з візитом в Ізраїлі, також зустрілась з міністром національної інфраструктури Беньяміном Бен ЕЛІЕЗЕРОМ.