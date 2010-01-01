Головування в ОБСЄ перейшло до Казахстану

Головування в Організації з питань безпеки й співпраці в Європі (ОБСЄ) з 1 січня 2010 року перейшло від Греції до Казахстану. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Як передає РІА Новости, вже на 14 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, на якому виступить міністр закордонних справ Казахстану Канат САУДАБАЄВ, який, як очікується, викладе пріоритети головування країни в ОБСЄ.

Казахстан став учасником ОБСЄ в січні 1992 року.

Казахстан був висунутий колективним кандидатом від країн СНД на посаду голови ОБСЄ. Рішення про те, що ця центральноазіатська республіка - перша з країн СНД - обійме цю посаду було прийнято 29-30 листопада 2007 року на 15-му засіданні Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) ОБСЄ в Мадриді. Тоді в столиці Іспанії в результаті тривалих переговорів було досягнуто угоди про головування Казахстану в ОБСЄ в 2010 році. При цьому з тексту відповідного рішення РМЗС було виключено будь-які умови, явні чи приховані механізми відтермінування його виконання.

Значною мірою рішення про головування є визнанням реальних досягнень Казахстану в розвитку демократичного суспільства і ліберальної ринкової економіки. Консенсус держав-учасниць ОБСЄ грунтується на визнанні правильності внутрішньої і зовнішньої політики країни, що забезпечили політичну стабільність в країні і чіткість зовнішньополітичного курсу.

Це рішення є безпрецедентним через цілу низку причин: вперше в історії ОБСЄ її очолить азіатська держава з переважно мусульманським населенням - при тому, що серед голів ОБСЄ завжди переважали країни Західної Європи, члени або кандидати на вступ до Євросоюзу. Жодна держава СНД не претендувала і не могла претендувати раніше на цей високий пост.

Однією з головних ініціатив Казахстану як голова ОБСЄ стала пропозиція провести в 2010 році в Астані саміт Організації. Ця ініціатива вже знайшла підтримку в багатьох країнах ОБСЄ не в останню чергу тому, що останній саміт Організації відбувся десять років тому - в 1999 році - в Стамбулі.

Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ вважає, що обрання республіки на пост голови ОБСЄ в 2010 році є першим кроком до повороту у відносинах між Заходом і країнами колишнього Радянського Союзу. Крім того, на думку казахстанського президента, під час головування його країни в ОБСЄ треба звернути увагу на екологічні питання і питання, які є в Казахстані через роботу Семипалатинського полігону і висихання Аральського моря.