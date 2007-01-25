Бушу не дадуть збільшити контингент у Іраку

Парламентський Комітет США з міжнародних відносин вніс до сенату проект закону, що забороняє збільшення американського контингенту в Іраку. На думку комітету, така міра "не відповідає інтересам США", передає Associated Press.

"Хай наше рішення засудять, проте ми не хочемо відправляти в іракську м`ясорубку ще 22 тис. солдатів", - сказав сенатор Чак НАЙДЖЕЛ, єдиний представник Республіканської партії, що підтримав цей законопроект на засіданні комітету.

Окрім нього за внесення законопроекту проголосували 11 сенаторів-демократів, проти виступили 9 членів комітету. В той же час голова комітету, сенатор Джозеф БАЙДЕН завірив, що законопроект "не направлений проти президента США Джорджа БУША". За його словами, комітет сподівається таким чином, навпаки, запобігти "серйозній помилці президента". Очікується, що сенат приступить до розгляду законопроекту наступного тижня.

Як повідомлялося, згідно з рішенням адміністрації Дж.БУША, іракський контингент американської армії в Іраку має бути збільшений на 21,5 тис. солдатів. З них 17,5 тис. солдатів планується відправити до Багдада і 4 тис. - в провінцію Анбар, яка вважається однією з самих проблемних з питань безпеки.

Нова стратегія Білого дому стала відповіддю на доповідь комісії конгресу, яка вимагала переглянути політику відносно Іраку, проте прямо протилежним чином - йшлося про необхідність швидкого виведення військ і дипломатичного вирішення проблеми. Перша частина додаткових військ (3,2 тис. солдатів) вже прибула до Іраку і розташувалася в Багдаді 21 січня ц.р.

Дж.БУШ тим часом продовжує наполягати на своїй позиції. Лідер США в щорічному зверненні до конгресу "Про положення країни" призвав законодавців підтримати запропоновану їм нову стратегію. "Давайте знайдемо рішення і доб`ємося перемоги. Наша країна намагається почати нову стратегію в Іраку, і я прошу вас дати їй шанс проявити себе у дії", - сказав Дж.БУШ.

"Я прошу вас підтримати наших військовослужбовців, тих, які вже знаходяться в Іраку, і тих, які туди прибудуть в майбутньому. Кожний з нас хоче, щоб ця війна була закінчена, була виграна, але ми не можемо дозволити собі не виконувати наші обіцянки, кинути наших друзів, піддати нашу безпеку ризику, це буде дуже несхоже на нас самих", - заявив президент США.