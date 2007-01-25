Ковтуна та Лугового не можуть звинуватити у вбивстві Литвиненка

Результати слідства у справі двох чоловік, підозрюваних у змові з метою убити російського екс-агента КДБ Олександра Литвиненка, наступного тижня будуть направлені в прокуратуру Британії. Детективи уважають, що Литвиненко був отруєний двічі, оскільки вбивці вирішили, що використували недостатню кількість радіоактивної речовини полоний-210, щоб убити його з першого разу.

У матеріалах поліції містяться свідоцтва проти двох російських бізнесменів, теж колишніх агентів КДБ Андрія Лугового і Дмитра Ковтуна. Обидва на даний момент перебувають у Росії і заперечують свою причетність до вбивства Литвиненка, пише The Independent.

Нагадаємо, Литвиненко відчув себе погано в ніч на 1 листопада і помер 23 листопада в лондонській лікарні. Слідчі Скотланд-Ярду побували в Москві, але їм дозволили лише обмежений доступ до Ковтуна і Лугового. З цієї причини, а також через відмову Росії видати підозрюваних Великобританії майже напевно Служба королівського прокурора не висуне жодних звинувачень, стверджує видання.

Раніше The Financial Times повідомляло, що британська поліція підготувала досьє з матеріалами слідства для передачі в королівську прокуратуру. Як відзначило видання, ймовірно, люди, підозрювані в причетності до вбивства Литвиненка, встановлені. Тепер служба кримінального переслідування має переконатися, що для пред`явлення звинувачення в британському суді існують тверді підстави.

Тим часом британська поліція не хоче давати згоду на прохання Росії дозволити допит кількох емігрантів, в числі яких підприємець Борис Березовській і емісар чеченських бойовиків Ахмед Закаєв. Поліція вважає, що доказів зв`язку даних емігрантів зі "справою Литвиненка" немає, і росіяни більше зацікавлені в допиті Березовського у інших справах, що ведуться проти нього. Зокрема, його звинувачують в шахрайстві.

У свою чергу, Генеральний прокурор Росії натякнув, що надасть британським детективам дозвіл повернутися до Москви для розслідування смерті Литвиненка тільки після того, як російським слідчим буде дозволено побувати в Лондоні. Москва кілька разів намагалася добитися від Великобританії екстрадиції Березовського, який утік з країни в 2000 році і отримав притулок у Британії.

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