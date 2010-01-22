Обама: американські банки надто розрослися

Президент США Барак Обама оголосив про нові обмеження на бізнес великих комерційних банків. Слідом за пропозицією ввести спеціальний податок на банки для відшкодування витрат держави на програму Troubled Asset Relief Program (TARP) Б.Обама, який посилює свою критику "жирних котів" з Волл-стріт, анонсував нові заходи, які, за задумом Білого дому, дозволять зменшити системні ризики від фінансових ігор і відвернути повторення кризи.

Б.Обама пропонує накласти законодавчі обмеження на розміри пасивів найбільших банків, а також обмежити банківську практику торгівлі цінними паперами за рахунок власних коштів (proprietary trading), зокрема за рахунок внесків громадян, застрахованих державою. Серед нових заходів фінансового регулювання президент США також назвав лімітацію розмірів фінансових корпорацій і обмеження ділових зв`язків банків з такими "тіньовими" інвестиційними інституціями, як хедж-фонди та фонди private equity.

"Ніколи більше американські платники податків не стануть заручниками банків, надто великих, щоб падати (too big to fail)", - наводить слова Б.Обами телерадіокомпанія Бі-бі-сі.

За даними джерел у Білому домі, ряд пропозицій з регулювання фінансового сектора підказав колишній голово Федеральної резервної системи (ФРС) Пол Волкер - відомий прихильник консервативної моделі банківської діяльності. Нині П.Волкер є економічним радником Б.Обами і виступає з критикою "хибних" інвестиційних практик, коли банки фінансують торгівлю ризиковими активами за рахунок депозитів.

Фінансова криза також показала, що найбільші комерційні банки США розрослися до такого розміру, що їх просто неможливо банкротити без загрози для фінансової системи в цілому (принцип too big to fail). Саме тому уряд США був вимушений вкачати сотні мільярдів доларів в такі фінансові корпорації, як Citigroup і AIG, аргументуючи це тим, що їх падіння завдало б набагато руйнівніших ефектів для фінансового сектора й економіки в цілому.

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