У Росії міліціонерам заборонять критикувати начальство

Державна дума РФ розгляне законопроект, який забороняє міліціонерам виступати з відкритою критикою власних начальників, а також висловлюватися про діяльність чиновників і держорганів.

Як пише газета "Ведомости", такі заходи передбачені поправками до чинного законодавства, які будуть розглянуті профільним комітетом парламенту 1 липня.

Передбачається, що поправки будуть внесені до закону "Про міліцію", а також до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів. Автор частини ініціатив депутат від "Єдиної Росії" Олексій РОЗУВАН пояснив необхідність заборони на критику начальства, провівши аналогії із "Законом про державну службу", що передбачає такі обмеження на публічні вислови.

Відповідно до пакета поправок, служба в міліції стане для звинувачених у навмисних злочинах обтяжливою обставиною. Розголошування "службової інформації обмеженого використання", точне визначення якої в документах не наводиться, стане достатньою підставою для звільнення працівників міліції. Крім того, поправки вводять покарання за недбале зберігання зброї.

Поправки також дадуть міліційним начальникам можливість віддавати накази підлеглим не тільки в письмовій чи усній формі, а й із застосуванням технічних засобів. Які саме засоби мається на увазі, в проекті не уточнюється.

Нововведення стануть частиною масштабної реформи МВС, яка повинна завершитися до кінця 2011 року. Новий базовий закон про міліцію вже знаходиться в розробці і буде внесений до Держдуми цього року, проте відкладати перетворення до того часу законодавці не бажають, зазначає Лента.ру.

У рамках реформи МВС планується скоротити особовий склад міністерства і підвищити зарплати міліціонерів. До списку вже випробуваних на практиці нововведень увійшла зміна правил відбору працівників на керівні посади - міліціонери тепер проходять обов`язкове тестування і бесіду з психологом.