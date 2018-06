ООН створила Агентство з рівноправності жінок

Організація Об`єднаних Націй створює нову структуру, діяльність якої буде спрямована на досягнення і зміцнення рівноправності чоловіків і жінок у світі, повідомляє Радіо "Свобода".

Генеральна асамблея ООН одностайно підтримала створення Агентства ООН з рівності статей і розширення прав жінок (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women), яке почне роботу наступного року.

До нового агентства перейдуть повноваження чотирьох нинішніх структур ООН, що займаються цією проблематикою.

Заступник генерального секретаря ООН Аша-Роуз Мігіро назвала голосування "історичним". За її словами, "нерівність в правах між чоловіками і жінками глибоко вкорінялася в кожному суспільстві".

Дипломати повідомили, що переговори про створення Агентства забрали чотири роки через розбіжності між західними країнами і деякими країнами, що розвиваються.