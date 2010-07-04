Білорусь вступила до Митного союзу, але Росія про це ще не знає

Митний кодекс Митного союзу сьогодні набуває чинності на території двох країн - Росії і Казахстану, повідомляє Прайм-ТАСС. Інтрига щодо позиції третього партнера - Білорусі - зберігає свою актуальність.

Законопроект про ратифікацію був внесений до білоруського парламенту ще 8 червня. За деякими даними, верхня і нижня палати парламенту в середу ратифікували договір про Митний кодекс Митного союзу. Проте офіційного підтвердження поки немає. Судячи з усього, Білорусія має намір оголосити про це 5 липня, коли в Астані відбудеться зустріч глав держав Евразес.

"Ми свою позицію висловили. Думаю, питання вирішиться 4-5 липня, буде відповідь на це питання", - заявив перший віце-прем`єр білоруського уряду Володимир Семашко.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ ратифікував усі договори і угоди, що стосуються Митного союзу. Про це Лукашенко сказав, виступаючи перед співгромадянами на площі Перемоги в рамках святкування Дня незалежності.