Wikileaks: США спостерігають як зростає роль Китаю в Африці

США уважно спостерігають за тим, як Китай нарощує свою присутність в Африці. Про це свідчать секретні американські дипломатичні депеші, щойно оприлюднені сайтом Wikileaks, повідомляє Бі-бі-сі.

Останні за часом документи, викладені Wikileaks, за словами політичного оглядача Бі-бі-сі Джонатана Маркуса, є захоплюючим читанням для тих, хто цікавиться суперництвом Вашингтона і Пекіна на території Африканського континенту.

Одне з повідомлень, яке, за домовленістю з Wikileaks публікує британська газета Guardian, передав в лютому цього року помічник держсекретаря США в африканських справах Джоні Карсон із столиці Нігерії Лагоса, де він зустрічався з представниками нафтової індустрії.

Він називає Китай "надзвичайно агресивним економічним конкурентом, який ні на що не оглядається, не має моралі".

Американський чиновник уточнює: Вашингтон нині не вважає Пекін загрозою з військової точки зору або щодо розвідки й безпеки, але додає: в Африці США, коли мають справу з Китаєм, натрапляють на "міни-пастки".

"Вони підписали угоду про військові бази? Вони тренують військових? Вони проводять розвідувальні операції? Коли ці сфери почнуть розвиватися, тоді США почнуть турбуватися, - прогнозує Карсон. - Сполучені Штати продовжать просувати демократію і капіталізм, при тому що китайський авторитарний капіталізм є політичною проблемою. Китайці ведуть справи з Мугабе (президент Зімбабве. - Ред.) і з Баширом (президент Судану. - Ред), тобто їх політична модель вибивається із загальноприйнятої".

В іншій американській каблограмі йдеться про військову і розвідувальну підтримку, яку Китай надає уряду Кенії.

Автор зазначає, що одне китайське підприємство виграло тендер на постачання до Кенії телефонного устаткування після того, як під час поїздки кенійських чиновників до Китаю були заплачені хабарі. При цьому імена людей, про яких ідеться, редактори Wikileaks замазали, як вони зазвичай роблять у таких випадках.

Політичний оглядач Бі-бі-сі зазначає, що ці повідомлення дозволяють по-новому поглянути на ту роль, яку Китай відіграє в Африці.

***

На сьогодні Wikileaks оприлюднив більше 1100 з 251 тисячі таємних каблограм американського зовнішньополітичного відомства, до яких дістав доступ.

Сайт має намір оприлюднити їх усі, хоча на це піде не один місяць.