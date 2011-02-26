У розправі над лівійцями беруть участь найманці зі Східної Європи - ЗМІ

У кривавих розправах над лівійцями окрім вихідців із сусідніх країн беруть участь найманці зі Східної Європи. Повідомлення про це надходять від очевидців подій у Лівії, яким вдалося виїхати з країни, передає ТСН.

Західні видання з посиланням на власні джерела та очевидців стверджують, що демонстрантів на МіГ і вертольотах лівійських ВПС розстрілювали пілоти-найманці з України, Сербії і Румунії. Утім, офіційний Київ уже виступив зі спростуванням і підтвердив, що офіційно українських військових у Лівії немає.

Однак мова може йти про нелегалів, які в обхід національного законодавства були завербовані лівійським урядом і є найманцями.

26 лютого телеканал CNN повідомив про участь білих найманців у "зачистках" вулиць Тріполі. Телеканал цитує лівійського біженця, який став свідком розправи над демонстрантами.

"Він почув кулеметну чергу і побачив три джипи. У двох з них були чорношкірі, а в третьому, як йому здалося, були люди зі східноєвропейської зовнішністю. Всі вони були озброєні автоматами АК-47", - передає слова лівійця телеканал CNN. З чуток, це могли бути серби і білоруси.

Участь білорусів у бойових діях в Африці - давно не секрет. Так, в одній з депеш американських дипломатів з Парижа, яку опублікував Wikileaks, повідомлялося, що за штурвалом літаків, які 6 листопада 2004 розбомбили французьку військову базу в Кот-д`Івуарі, перебували білоруські найманці.

Білоруси добре відомі на африканському ринку зброї, а Лівія для білоруських військових є "одним із пріоритетів зовнішньої політики Білорусі", як заявляв у листопаді 2008 року міністр оборони Білорусі генерал-полковник Леонід Мальцев.

Рік потому, 16 грудня 2009 року під час офіційного візиту в Тріполі білоруської військової делегації під керівництвом міністра оборони Юрія Жадобіна був укладений протокол про співпрацю в галузі оборони. Переймати досвід на навчання "Захід-2009" до Білорусі приїжджав сумно відомий молодший син Каддафі, Хаміз, командир елітного підрозділу спецназу Лівії.

За неофіційною інформацією, кілька днів тому в Білорусь прибув емісар Муаммара Каддафі. Він нібито намагався купити зброю в Мінська.