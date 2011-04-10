Держдеп США вважає ситуацію з правами людини в Україні критичною

Ситуація із дотриманням прав людини в Україні є вкрай критичною, йдеться у щорічному звіті Державного департаменту США про стан дотримання прав людини у світі.

Чимала частина звіту присвячена порушенням прав людини, які здійснюють представники правоохоронних сил. До них відносяться побиття, тортури та інші знущання над в’язнями та затриманими у СІЗО.

Звіт порушує проблему довгих термінів затримання осіб на період слідства, важких умов, у яких перебувають підслідні та вибиття з них зізнань силою.

Зокрема, згадуються трагічні випадки студента Ігоря Індила, який помер у районному відділенні міліції Шевченківського району у Києві, та Михайла Стадника, який помер у міліції у Львові. В обох випадках ведеться слідство. Наводяться випадки жорстокого поводження представників правоохоронних органів відносно до біженців, шукачів притулку та осіб із неслов’янською зовнішністю.

Також у звіті звертається увага на різке зростання відкриття кримінальних справ проти опозиційних політиків із призначенням нового генерального прокурора, що «збільшує вигляд вибіркового та політично вмотивованого судового переслідування урядом Віктора ЯНУКОВИЧА».

У звіті зазначено, що такий висновок напрошується не лише через кількість порушених справ проти посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО, а й факту тривалих допитів та відмови у випуску на поруки.

У звіті міститься критика неефективної та корумпованої судової системи в Україні та наводяться приклади збільшення тиску на ЗМІ, як самоцензури серед власників ЗМІ та журналістів, так і побиття журналістів. Зокрема, згадується зникнення Василя КЛИМЕНТЬЄВА, головного редактора харківської газети «Новий стиль».

Державний департамент США звертає увагу на збільшення випадків обмеження свободи зібрань, а також посилення корупції в уряді і суспільстві.

Окремо виділяються такі проблеми як насилля та дискримінація жінок і дітей, примусова праця, у тому числі дитяча, торгівля людьми та обмеження можливостей працівників об’єднуватися та колективно захищати свої права через профспілки.

Серед позитивних явищ відзначається зменшення випадків антисемітизму в Україні та хуліганських нападів на осіб неслов’янської національності