Голова ультралівої індіанської партії лідирує на виборах в Перу

Голова ультралівої індіанської партії Перу Ольянта Умала однозначно виходить у другий тур президентських виборів в цій країні. Його суперник поки що остаточно не визначився. Другий тур виборів керівника Перу намічений на 5 червня, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Europe1.

О.Умала став популярним політиком в Перу завдяки своїм антиімперіалістичним і антиамериканським ідеям.

Брат О.Умали 1 січня 2005 р. підняв заколот проти влади і кілька днів утримував місто Андауйалас під своїм контролем. Сам кандидат у президенти має військову освіту і дослужився в перуанській армії до звання підполковника. Він брав участь у збройному конфлікті Перу і Еквадору в 1995 р. У 2000 р. підняв невдалий заколот проти президента Альберто Фухіморі.

О.Умала бере участь в президентській гонці вдруге. У 2006 р. він поступився президентові Алану Гарсії, хоча, як і нині, вийшов у другий тур.

Ймовірним суперником О.Умали стане Кейко Фухіморі - донька екс-президента країни, який нині відбуває у в`язниці 25-річне покарання за порушення прав людини, але все одно популярний у країні за жорстку боротьбу з лівими повстанцями - або екс-прем`єр-міністр Педро Пабло Кучинський, який обіцяв відмовитися від паспорта США у разі перемоги на виборах.

О.Умала і К.Фухвморі під час своїх виборчих кампаній обіцяли розподілити доходи від видобутку корисних копалин на користь незаможних верств населення. З іншого боку, лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса заявив, що прихід до влади Умали або Фухіморі "стане справжньою катастрофою для Перу".

За даними підрахунку 43% голосів за О.Умалу проголосували 27% виборців, за К.Фухіморі - 21,8%, за П.Кучинського - 23,6%.