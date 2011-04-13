Україна закликає до розслідування порушень прав людини у Кот д’Івуарі

Україна вітає повідомлення про завершення тривалої та трагічної післявиборчої конфронтації у Республіці Кот д’Івуар і закликає до всебічного розслідування всіх порушень прав людини в цій країні.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

“Як активний контрибутор миротворчих зусиль ООН у Кот д’Івуарі, підкреслюємо, що дієві заходи, яких „блакитні шоломи” вимушені були вжити відповідно до мандату Ради Безпеки ООН для захисту цивільного населення та самооборони, є пересторогою на майбутнє для всіх тих, хто вважає себе понад законом”, - наголосили в МЗС.

Україна закликає до безстороннього і всебічного розслідування всіх порушень прав людини, злочинів проти мирного населення та миротворців ООН, які мали місце протягом останніх місяців у Кот д’Івуарі, та притягнення винних до судової відповідальності.

На переконання МЗС, зусилля івуарійської влади та міжнародного співтовариства мають бути спрямовані на якнайшвидше загоєння ран громадянського конфлікту, возз’єднання країни та національне примирення, відновлення економіки та нормальної життєдіяльності сфери соціальних послуг.

Україна готова взяти активну участь у постконфліктній відбудові Кот д’Івуару, підкреслили також в МЗС.

Як повідомялося, у грудні 2010 року на виборах в Кот-д`Івуарі отримав перемогу Алассан УАТТАРА, проте його суперник Лоран ГБАГБО відмовився передати владу, що призвело до збройних зіткнень. Лише у понеділок стало відомо, що Л.ГБАГБО після штурму президентської резиденції в Абіджані потрапив до рук прихильників А.УАТТАРИ.