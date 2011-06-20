Екс-президента Тунісу засудили на 35 років
23:21, 20 червня 2011Світ
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За корупцію і наркотрафік
Суд Тунісу засудив поваленого президента країни Зіна бен Алі та його дружину Лейлу Трабелсі до 35 років в`язниці, повідомляє Бі-бі-сі.
Їх звинувачують у корупції та заступництві злочинним угрупуванням, які здійснюють наркотрафік.
Це лише деякі з пунктів звинувачення, що розглядаються в суді.
Бен Алі і його сім`я перебувають у Саудівській Аравії, тому судові слухання проходять без них.
Раніше нова влада Тунісу вимагала від Саудівської Аравії екстрадувати бен Алі на батьківщину, але офіційний Ер-Ріяд відмовив.
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