Янукович привітав Меркель

з днем народження

Київ. 17 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангелу МЕРКЕЛЬ з днем народження.

«В Україні високо цінують Ваш внесок у розвиток українсько-німецьких відносин, дієву підтримку євроінтеграційних прагнень України та дружню допомогу на шляху реалізації масштабних реформ», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до А.МЕРКЕЛЬ.

Глава держави запевнив, що Україна й надалі залишатиметься надійним і відповідальним партнером Німеччини у справі побудови спільного простору демократії та добробуту в Європі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він буде радий і в майбутньому співпрацювати з А.МЕРКЕЛЬ для поглиблення двосторонніх відносин Україною та Німеччиною. «З приємністю згадуючи наші попередні зустрічі, сподіваюся на продовження плідного діалогу вже невдовзі», - додав Президент України.

Він побажав канцлеру ФРН міцного здоров`я, родинного благополуччя та успіхів у всіх справах.

Довідка УНІАН. Федеральний канцлер ФРН А.МЕРКЕЛЬ на родилась 17 липня 1954 року у Гамбурзі.